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Новости 13:24

В Петербурге выпало более 15 сантиметров снега за сутки

фото ЗакС политика В Петербурге выпало более 15 сантиметров снега за сутки

Петербург после сильных осадков за сутки накрыл слой снега более чем 15 сантиметров, сообщил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

По словам Мизюкина, дорожные службы работали всю ночь, и главной задачей было обеспечить движение транспорта утром. При этом пользователи во "ВКонтакте" утверждают, что ночью не было работ — например, их не заметили на Петроградской стороне.

В комитете утверждают, что с улиц за сутки собрали и вывезли более 7,7 тысяч кубометров снега. По данным ведомства, днем 30 ноября дороги и тротуары убирают 1 037 единиц техники и 1 180 дворников, а ночью работала тысяча машин и 490 рабочих. 

В Петербурге продолжает бушевать циклон "Бенедикт". За минувшую ночь в городе выпала почти треть месячной нормы осадков за ноябрь, из-за чего город встал в 10-балльных пробках. Снегопад продолжается.


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