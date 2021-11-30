Вице-губернатор Пиотровский: Формат Нового года зависит от темпов вакцинации

Вице-губернатор по культуре и спорту Петербурга Борис Пиотровский на пресс-конференции ТАСС 30 ноября сообщил, что формат празднования Нового года зависит от уровня вакцинации петербуржцев. Пока из-за высокого темпа вакцинации населения прогноз оптимистичный, сказал вице-губернатор. Он добавил, что при ухудшении эпидситуации могут быть введены ограничения.

- В рамках 121 постановления [губернатор] Александр Дмитриевич [Беглов] дал поручение комитетам внимательно следить и продумывать возможные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. <...> У нас есть определенные опасения о ситуации с развитием коронавируса, появлением нового штамма, которые вынуждают нас прорабатывать различные сценарии, - сказал Пиотровский.

Он выразил надежду, что празднование Нового года пройдет по запланированной программе.

София Саттарова