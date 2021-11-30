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Смольный выдал градостроительный план для реконструкции "Фрунзенской"

фото ЗакС политика Смольный выдал градостроительный план для реконструкции "Фрунзенской"

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга санкционировал выдачу градостроительного плана для реконструкции вестибюля станции метро "Фрунзенская".

На сайте КГА опубликован документ, содержащий сведения о границах участка и о разрешённом использовании, который нужен для подготовки проектной документации и выдачи разрешения на строительство. Речь идёт об участке площадью 2257 кв. метров, который расположен по адресу Московский проспект, дом № 71, литера А.

Напомним, согласно архитектурной задумке, вестибюль "Фрунзенской" будет расширен до семи этажей с двумя подземными уровнями. Три верхних этажа займёт Единый диспетчерский центр метрополитена. Архитектурную часть документации подготовило московское "Архитектурное бюро А. С. +".

Фото: Архитектурное Бюро А.С.+


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