Вишневский попросил Беглова создать рабочую группу с депутатами по Охтинскому мысу

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский направил обращение губернатору города Александру Беглову с просьбой обязать вице-губернатора по культуре Михаила Пиотровского создать рабочую группу по ситуации с Охтинским мысом. Парламентарий попросил включить в эту группу представителей всех фракций ЗакСа.

Также Вишневский напомнил, что 1 декабря истекает срок обсуждения между Газпромом, правительством города и Министерством культуры возможности создания на мысе историко-археологического музея-заповедника. Депутат попросил Беглова направить в ЗакС актуальную информацию об этом обсуждении и поддержать идею главы страны о создании музея-заповедника, а не офисного здания от Газпрома.

"Яблочник" напомнил, что на месте мыса располагаются объекты Охтинской верфи и руины крепостей Ландскрона и Ниеншанц, которые имеют культурно-историческую ценность. Об этом говорили и эксперты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, отметил Вишневский. По его словам, руины крепости Ландскрона хранят "память о победе русского оружия на Невской земле", а на верфи были построены корабли, участвовавшие в экспедициях и походах. Их возможное уничтожение ради бизнес-центра противоречит Конституции, уверен Вишневский:

"<...> части 2 статьи 67.1 Конституции Российской Федерации, обязывающей органы государственной власти при исполнении своих полномочий чтить память защитников Отечества, обеспечивать защиту исторической правды, не допускать умаления значения подвига народа при защите Отечества", - написал депутат в обращении.

Он добавил, что аналогичное письмо направила вице-спикер ЗакСа и глава "Справедливой России - За правду" в Петербурге Марина Шишкина.

Напомним, Охтинский мыс находится во владении дочерней компании Газпрома, которая хочет построить там бизнес-центр. На территории при археологических раскопках обнаружены части старинных крепостей. Градозащитники пытаются добиться создания на месте мыса музея-заповедника, но пока только часть археологических находок признаны объектом культурного наследия.

изображения: концепция архитектурного бюро "Студия-17" (архитекторы Святослав Гайкович и Михаил Ольдерогге)