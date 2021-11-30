"Наличие права стабилизирует внутриполитическую ситуацию": Путин не решил, будет ли он снова баллотироваться в президенты

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!" заявил, что он пока не решил, будет ли баллотироваться на свой уже пятый президентский срок в 2024 году, передает "Интерфакс".

"В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет - я пока сам для себя еще не решил", - сказал Путин.

При этом Путин считает, что "само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию".

В 2020 году была обновлена Конституция России. Одна из принятых поправок предполагает обнуление президентских сроков Путина. Он сможет еще дважды баллотироваться в президенты и в случае успеха оставаться у власти до 2036 года. Сейчас идет четвертый срок Путина на посту главы государства.

фото: пресс-служба Кремля