ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:33

"Что не дает спать по ночам": Путин назвал проблему демографии одной из главных в России

фото ЗакС политика "Что не дает спать по ночам": Путин назвал проблему демографии одной из главных в России

Президент Владимир Путин в ходе форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" признался, что ему не дает спать по ночам проблема демографии в стране, передает "Коммерсантъ".

"Наш коллега из кадра, только что задававший вопрос, он спросил, что не дает спать по ночам, примерно так прозвучало, что больше всего тревожит. У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, связанные прежде всего с проблемами демографии", — сказал Путин.

По его словам, демографическая проблема "приобрела системообразующий, экономический характер, в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда".

"В этой связи по гуманитарным соображениям и с точки зрения укрепления нашей государственности и по экономическим соображениям решение демографической проблемы — одно из главных", — отметил Путин.

По его мнению, недавно удалось "сдвинуть этот камень с мертвой точки", но коронавирус, "эта инфекция несчастная", увеличил число смертей.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама