"Что не дает спать по ночам": Путин назвал проблему демографии одной из главных в России

Президент Владимир Путин в ходе форума "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" признался, что ему не дает спать по ночам проблема демографии в стране, передает "Коммерсантъ".

"Наш коллега из кадра, только что задававший вопрос, он спросил, что не дает спать по ночам, примерно так прозвучало, что больше всего тревожит. У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, связанные прежде всего с проблемами демографии", — сказал Путин.

По его словам, демографическая проблема "приобрела системообразующий, экономический характер, в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда".

"В этой связи по гуманитарным соображениям и с точки зрения укрепления нашей государственности и по экономическим соображениям решение демографической проблемы — одно из главных", — отметил Путин.

По его мнению, недавно удалось "сдвинуть этот камень с мертвой точки", но коронавирус, "эта инфекция несчастная", увеличил число смертей.