Пензенскому активисту дали 9 месяцев исправительных работ за избиение силовика ведром

Критиковавшему власти активисту из Пензы Альберту Герасимову присудили 9 месяцев исправительных работ по делу об избиении экс-полицейского Аюба Асмурзаева пластиковым ведром, делится "7х7".

Герасимова сочли виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ).

Кроме исправительных работ, с оклада активиста ежемесячно будет удерживаться 15% дохода в пользу государства.

Отметим, что прокуратура настаивала на изменении статьи Герасимова на более лёгкую.

В апреле текущего года общественник написал на заборе, который окружает дом экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, следующие слова: "Белозерцев, убери забор!!! Это общественная дорога!". При этом под воззванием он указал также свою фамилию.

Через несколько недель на него напали несколько мужчин и облили активиста краской. Одним из нападавших как раз оказался Асмурзаев.

Добавим, что нападение на Герасимова не заинтересовало силовиков, и они отказались возбуждать дело на Асмурзаева и товарищей. По версии правоохранителей, он сам напал на Аюба "на почве внезапно возникших неприязненных отношений, используя в качестве оружия пластиковое ведро".