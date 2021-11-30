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Новости 16:52

Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии

фото ЗакС политика Суд приговорил бывшего схиигумена Сергия к 3,5 года колонии

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии общего режима, передает РИА "Новости.

Суд установил, что отлученный от церкви Сергий "создал препятствия к оформлению в собственность Екатеринбургской епархии недвижимости на территории монастыря", также он был признан виновным по статьям о склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.

Прокуратура запрашивала для Сергия четыре года колонии. Сам он в последнем слове заявил, что не призывал монашек к самоубийству, а спрашивал их, "готовы ли они к духовному патриотизму".

Бывшего схиигумена задержали во время штурма Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области в декабре 2020 года. Летом того года он и его сторонники отстранили от управления законную игуменью, к охране привлекли казаков. Случилось это после того, как патриарх Кирилл запретил Сергия в служении из-за его высказываний с проклятьями о закрытии храмов во время эпидемии коронавируса и призывов к неподчинению церковному руководству. 

По версии следствия, Сергий причинил Екатеринбургской епархии существенный вред, лишив законных прав владения и пользования объектами недвижимости, призвал к самоубийству монахинь и прихожан.


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