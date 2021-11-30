Глава имущественного комитета Ленобласти Карельский перешел на работу в Смольный

Андрей Карельский стал зампредседателя комитета имущественных отношений Петербурга, сообщили в Смольном.

На новом месте работы Карельский будет координировать и контролировать деятельность управления приватизации и корпоративных отношений и управления по работе с государственными предприятиями и учреждениями. Также он будет курировать работу ГУП "ГУИОН" и АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга".

До этого Карельский в течение года возглавлял комитет по управлению госимуществом Ленобласти. Перед этим он был гендиректором ГУП "Леноблинвентаризация", а еще ранее работал главой дочерних структур Газпрома.