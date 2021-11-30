Депутаты горсовета Мурманска не смогли избрать главу администрации города

Депутаты горсовета Мурманска не смогли определиться с кандидатурой, которую они хотели бы видеть на посту главы администрации города, информирует "Арктический обозреватель".

Предложенный главой Мурманской области Андреем Чибисом кандидат Юрий Сердечкин заручился поддержкой лишь семи парламентариев - этого недостаточно для избрания мэром.

Напомним, бывший мэр Мурманска Андрей Сысоев ушёл с занимаемого поста 23 ноября. Вероятнее всего, отставка связана со скандалом, который возник вокруг темы незадекларированной зарубежной недвижимости его экс-супруги.

СМИ публиковали данную информацию в мае текущего года. На тот момент Чибис поручил представить предложения по мерам ответственности для мэра города, а также поставил вопрос о его увольнении.