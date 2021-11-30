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Новости 17:57

Вишневский интересуется у Беглова продлением действия программы "Молодёжи - доступное жильё"

фото ЗакС политика Вишневский интересуется у Беглова продлением действия программы "Молодёжи - доступное жильё"

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к градоначальнику Северной столицы Александру Беглову с просьбой прояснить вопрос о том, планирует ли город продлевать действие программы "Молодёжи - доступное жильё". Скриншот документа опубликован в телеграм-канале парламентария.

Вишневский напомнил, что срок действия обозначенной программы в Петербурге истекает в 2021 году.

"Программа оказалась весьма востребованной, и поэтому её завершение весьма больно ударит по молодым семьям, которые либо живут по три-четыре поколения в одной квартире или, что ещё хуже, в коммунальной квартире", - указывает "яблочник".

Вишневский предлагает Беглову пролонгировать срок действия программы на основе другой госпрограммы, утверждённой правительством - "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ" в редакции от 2021 года, либо обосновать резонность её отмены.

Ранее Смольный скорректировал бюджет на текущий год: согласно ему, на программу "Молодёжи - доступное жильё" определили 1 млрд рублей.


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