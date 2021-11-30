Петербургский метрополитен выделил 702 млн рублей на ремонт "Юбилейных" составов

ГУП "Петербургский метрополитен" озадачился ремонтом восьмивагонных поездов модели "Юбилейный": соответствующий тендер появился 30 ноября на портале госзакупок.

На техническое "обновление" составов предприятие готово потратить 702 млн рублей, работы должны быть закончены до конца ноября 2022 года.

В техзадании к закупке указан перечень из следующих составов: это модели 81–722.1 (головной), 81–723.1 (промежуточный моторный) и 81–724.1 (промежуточный немоторный).

Добавим, согласно данным "Википедии", по состоянию на октябрь 2020 года для ГУП "Петербургский метрополитен" было выпущено 65 электропоездов типа "Юбилейный".

Напомним, в ближайшие годы 950 вагонов петербургского метро должны отремонтировать за счёт средств Фонда национального благосостояния: на эти цели предусмотрено выделение не менее 97 млрд рублей.