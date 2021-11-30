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Петербургский метрополитен выделил 702 млн рублей на ремонт "Юбилейных" составов

фото ЗакС политика Петербургский метрополитен выделил 702 млн рублей на ремонт "Юбилейных" составов

ГУП "Петербургский метрополитен" озадачился ремонтом восьмивагонных поездов модели "Юбилейный": соответствующий тендер появился 30 ноября на портале госзакупок.

На техническое "обновление" составов предприятие готово потратить 702 млн рублей, работы должны быть закончены до конца ноября 2022 года.

В техзадании к закупке указан перечень из следующих составов: это модели 81–722.1 (головной), 81–723.1 (промежуточный моторный) и 81–724.1 (промежуточный немоторный).

Добавим, согласно данным "Википедии", по состоянию на октябрь 2020 года для ГУП "Петербургский метрополитен" было выпущено 65 электропоездов типа "Юбилейный".

Напомним, в ближайшие годы 950 вагонов петербургского метро должны отремонтировать за счёт средств Фонда национального благосостояния: на эти цели предусмотрено выделение не менее 97 млрд рублей.


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