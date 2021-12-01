Пенсии трех категорий россиян выросли с 1 декабря

В России с 1 декабря некоторые категории пенсионеров могут расчитывать на автоматическую индексацию пенсий, напоминает РИА "Новости".

Минимальные выплаты гражданам, которым исполнилось 80 лет, вырастут до минимального размера оплаты труда в России - 12 088 рублей. Также прибавка положена пенсионерам, работавшим до августа: им будет начисляться прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

Еще одна группа, которой повысили пенсию - россияне, подавшие заявления на перерасчет. Обычно заявления подаются по двум причинам: увеличение у пенсионера числа иждивенцев или достижение нужного стажа проживания или работы в регионах Крайнего Севера.