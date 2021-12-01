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Новости 9:51

Парковка на 71 улице в центре Петербурга стала платной с 1 декабря

фото ЗакС политика Парковка на 71 улице в центре Петербурга стала платной с 1 декабря

Зона платной парковки в Центральном районе Петербурга расширилась до 71 улицы с 1 декабря.

Теперь эта зона располагается в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Она обозначена синей разметкой и более чем тремя тысячами дорожных знаков.

С 1 декабря тарифы на парковку вырастут с 60 до 100 рублей в час. Оплатить парковку петербуржцы могут с помощью 40 установленных паркоматов или через приложение "Парковки Петербурга". Также можно будет вновь платить через СМС по номеру 5303

Автомобилисты могут купить абонемент на месяц за 20 075 рублей или на год — за 179 580. Для жителей домов в зоне платной парковки сохранят льготы по парковочному разрешению. В этом случае для обладателей легковых автомобилей стоимость составит 1 800 рублей в год.


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