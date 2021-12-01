В Минюсте отрицают наличие планов по переводу ФСИН в ведение МВД

Замминистра юстиции Всеволод Вуколов опроверг сведения о возможности перевода Федеральной службы исполнения наказаний из ведения Минюста к МВД, передает "Интерфакс".

Информация распространилась в телеграм-каналах. По их версии, ФСИН могут перевести в ведение МВД, слухи усилились после отставки директора службы Александра Калашникова и назначения на пост бывшего замминистра внутренних дел Аркадия Гостева.

"Давайте слухи все оставим в телеграм-каналах. А будем все-таки работать и ориентироваться на текущее законодательство", - прокомментировал Вуколов.

По его словам, то, что Минюст заведует уголовно-исполнительной системой России, в полной мере соответствует Европейским пенитенциарным правилам. Согласно им, пенитенциарные учреждения должны находиться в ведении гражданских властей, не относящихся ни к военным, ни к правоохранительным, ни к следственным органам.