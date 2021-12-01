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Новости 10:44

ЗакС Петербурга не захотел смягчать законопроект об онлайн-слушаниях

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга не захотел смягчать законопроект об онлайн-слушаниях

Депутаты Заксобрания Петербурга 1 декабря приняли во втором чтении проект закона, позволяющий до конца 2022 года проводить публичные слушания по градостроительным вопросам только в режиме онлайн. Инициативу подготовил Смольный.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский внес поправку, согласно которой очные обсуждения проекта Генплана города будут невозможны только после объявления чрезвычайной ситуации. При режиме повышенной готовности, который действует в Петербурге с весны 2020 года, они должны быть допустимы, заявил "яблочник". По поправке Вишневского голосовали поименно: ее поддержали 15 депутатов. 

Слушания перенесли в интернет еще в 2020 году под предлогом ситуации с коронавирусом. В дальнейшем онлайн-формат обсуждений градостроительных вопросов несколько раз продлевали. Ограничение действовало до конца 2021 года, однако в ближайшее время, очевидно, будет продлено. 

Инициативу Смольного неоднократно критиковали депутаты ЗакСа, причем как оппозиционеры, так и некоторые представители "Единой России". Однако парламентское большинство все равно голосовало за документ. 

Отметим, в 2022 году в Петербурге готовятся утвердить новый Генплан города.

Сергей Еремеев


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