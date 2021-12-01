Костромскую активистку оштрафовали за призыв к губернатору отменить систему QR-кодов

Суд в Костромской области назначил наказание в виде 10 тысяч рублей штрафа для Натальи Цветковой, которая выступает против QR-кодов как средства ограничения доступа в публичные места людей, не вакцинированных от коронавируса. Активистку задержали по "митинговой" статье 20.2 КоАП, когда она вышла на улицу зачитать текст обращения к губернатору региона Сергею Ситникову, передает издание 7х7. По ее собственным словам, интерес силовиков появился к акции после доноса. Характерно также, что на странице Цветковой в социальной сети, как утверждает она, не имелось прямых призывов к какой-либо уличной активности.

"Они зацепились за фразу под одним из постов "Наталья, молодец, классный был митинг". Этот комментарий и стал единственным доказательством того, что я была организатором", - рассказала женщина.

Характерно, что ходатайство противницы QR-кодов о вызове на суд мужчины, который пожаловался на нее полиции, суд отклонил. Штраф Цветкова намерена обжаловать.