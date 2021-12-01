Бывшему преподавателю СПбГУ Майклу Фрису запретили въезд в Россию на 5 лет

Российские власти запретили преподавателю факультета свободных искусств и наук СПбГУ Майклу Фрису въезд в Россию на пять лет, сообщается в ответе проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева в виртуальной приемной вуза.

По словам Еремеева, СПбГУ получило письмо от ФСБ. В письме говорилось, что решено было запретить Фрису въезд в Россию на пять лет и его обязали покинуть страну в течение трех суток.

Фрис – гражданин США. В СПбГУ сообщили, что действие трудового договора с ним было прекращено 25 ноября. До лета он сотрудничал с Бард-колледжем*, он прекратил эту работу еще до того, как колледж признали нежелательной организацией.

*НПО "Бард-колледж" признан нежелательной организацией в России