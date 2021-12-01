ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:57

Бывшему преподавателю СПбГУ Майклу Фрису запретили въезд в Россию на 5 лет

фото ЗакС политика Бывшему преподавателю СПбГУ Майклу Фрису запретили въезд в Россию на 5 лет

Российские власти запретили преподавателю факультета свободных искусств и наук СПбГУ Майклу Фрису въезд в Россию на пять лет, сообщается в ответе проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева в виртуальной приемной вуза.

По словам Еремеева, СПбГУ получило письмо от ФСБ. В письме говорилось, что решено было запретить Фрису въезд в Россию на пять лет и его обязали покинуть страну в течение трех суток.

Фрис – гражданин США. В СПбГУ сообщили, что действие трудового договора с ним было прекращено 25 ноября. До лета он сотрудничал с Бард-колледжем*, он прекратил эту работу еще до того, как колледж признали нежелательной организацией.

*НПО "Бард-колледж" признан нежелательной организацией в России

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама