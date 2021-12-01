Бывшего петербургского полицейского обвиняют в краже орденов у умерших ветеранов

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга через свою пресс-службу сообщила, что в отношении экс-участкового 26 отдела полиции города, его брата и еще двух фигурантов расследуются уголовные дела. Уволенного силовика и его подельников обвиняют в создании организованной группы, которая занималась кражами наград у ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны.

Производство в отношении всех четверых уже ведется по статьям 158 УК (кража) и 159 УК (мошенничество). Против бывшего участкового завели также дело по ст.324 УК (незаконное приобретение государственных наград).

По версии следствия, летом прошлого года экс-полицейский выехал на вызов в одну из квартир в восточной части города и похитил две государственных награды: ордена "Отечественной войны 2 степени" и "Красной звезды".