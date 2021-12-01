Станцию метро "Маяковская" откроют после капремонта 10 декабря

Станцию метро "Маяковская" откроют 10 декабря после капитального ремонта, сообщили в комитете по транспорту.

Глава комитета Кирилл Поляков ознакомился с финальными работами на станции и проверил ее готовность к открытию. Подрядчик ООО "Ленспецавтоматика" завершил все строительно-монтажные работы.

Капитально отремонтированы трех эскалаторов, на них полностью заменили балюстрады. В вестибюле сделали облицовку пола, стен и колонн из природного камня, установили новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных граждан. Для слабовидящих пассажиров сделали тактильно-контрастную разметку из кварцевого агломерата.

Заодно при ремонте обновили служебные помещения, инженерные коммуникации, благоустроили двор и заменили системы пожаробезопасности. Работы заняли 11 месяцев.