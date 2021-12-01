Минобороны предлагает освободить военных от QR-кодов

Минобороны подготовило проект постановления, в котором предложено освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, пишут "Известия".

Согласно документу, в случае его одобрения военным будет достаточно показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что военные полностью завершили вакцинацию, в ведомстве отчитывались, что доля привитого личного состава приближается к 100%.

Эксперты, опрошенные журналистами, считают, что это связано с намерением защитить личные данные военнослужащих. К тому же QR-код доступен только на современных смартфонах, а они есть далеко не у всех.