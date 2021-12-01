Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы, передает "Интерфакс".

Доходы бюджета на 2022 год запланированы в объеме 25 трлн 021,9 млрд рублей (18,8% к ВВП), на 2023-й - 25 трлн 540,2 млрд рублей (18% к ВВП), на 2024-й - 25 трлн 831,8 млрд рублей (17% к ВВП). Ожидается, что расходы в 2022 году составят 23 трлн 694,2 млрд рублей (17,8% к ВВП), 2023-м - 25 трлн 241,1 млрд (17,8% к ВВП), 2024-м - 26 трлн 354,4 млрд (17,4% к ВВП).

В бюджете предусмотрен профицит в 2022 году в 1 трлн 327,7 млрд рублей, в 2023-м - 299,1 млрд, а в 2024-м запланирован дефицит в 522,7 млрд рублей.

В законе о бюджете в 2022 году также прописана величина прожиточного минимума в целом по России и по основным социально-демографическим группам населения. Его проиндексируют исходя из темпов фактической инфляции - 8,6%. В 2022 году прожиточный минимум составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения - 13 793 рубля, пенсионеров - 10 882 рубля, детей - 12 274.