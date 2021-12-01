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Новости 13:37

Путин лично встретится с журналистами на ежегодной пресс-конференции 23 декабря

фото ЗакС политика Путин лично встретится с журналистами на ежегодной пресс-конференции 23 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 23 декабря в очном формате, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства", - сказал Песков.

Из-за эпидемии коронавируса пресс-конференция пройдет в Маниже. Пространство увеличат, а количество присутствующих журналистов ограничат до 500 человек. Свободной аккредитации журналистов на пресс-конференцию не будет, сообщил Песков.

"Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ", - пояснил представитель Кремля.

В 2020 году из-за эпидемии пресс-конференция прошла в режиме прямой линии. Путин выходил на связь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарево.

фото: пресс-служба Кремля


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