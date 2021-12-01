Светлана Агапитова стала новым омбудсменом Петербурга

Депутаты Заксобрания Петербурга 1 декабря избрали региональным уполномоченным по правам человека Светлану Агапитову. Она произнесла торжественную присягу в Мариинском дворце и поблагодарила парламентариев за доверие.

За кандидатуру Агапитовой во втором туре проголосовали 39 депутатов. Один народный избранник отдал предпочтение общественному деятелю Илье Черменеву. Семь депутатов испортили бюллетени.

С 2009 по 2020 год Агапитова была уполномоченным по правам ребенка в Петербурге. До этого она около 20 лет работали в СМИ. Остаться детским омбудсменом после 2020 года Агапитова не могла согласно Уставу города: на эту должность она избиралась дважды.

Всего на место регионального уполномоченного по правам человека претендовали девять человек, десятый - бывший депутат ЗакСа и глава Красносельского района Евгений Никольский - снял свою кандидатуру. Подробнее о претендентах - в материале ЗАКС.Ру.