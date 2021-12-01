ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:55

Руины усадьбы Осиновая Роща разобрали с санкции КГИОП

фото ЗакС политика Руины усадьбы Осиновая Роща разобрали с санкции КГИОП

Демонтаж оставшихся фрагментов усадьбы Осиновая Роща в Выборгском районе Петербурга был произведен осенью с ведома и одобрения чиновников из КГИОП, передает строительное издание "Канонер". Это стало возможным даже несмотря на охранный статус регионального памятника, которым обладали руины. В течение предыдущих двух лет комитет добивался от владельца разрушенного здания, ООО "Ревита-инвест", чтобы тот законсервировал остатки здания (западное крыло) и восстановил его.

Чиновники рассказали изданию, что летом выдали разрешение на проведение противоаварийных и консервационных работ, под которыми, в частности, понимался демонтаж всех ненадежных и способных обрушиться элементов. Сегодня на месте западного крыла появилось нечто вроде временной защитной кровли.

"КГИОП принципиально не возражает против предлагаемого приспособления объекта под гостиницу", - добавили в профильном комитете.

История парголовской усадьбы берет свое начало во второй трети XIX века. На излете Советского Союза большая часть исторического здания сгорела.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама