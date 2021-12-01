Руины усадьбы Осиновая Роща разобрали с санкции КГИОП

Демонтаж оставшихся фрагментов усадьбы Осиновая Роща в Выборгском районе Петербурга был произведен осенью с ведома и одобрения чиновников из КГИОП, передает строительное издание "Канонер". Это стало возможным даже несмотря на охранный статус регионального памятника, которым обладали руины. В течение предыдущих двух лет комитет добивался от владельца разрушенного здания, ООО "Ревита-инвест", чтобы тот законсервировал остатки здания (западное крыло) и восстановил его.

Чиновники рассказали изданию, что летом выдали разрешение на проведение противоаварийных и консервационных работ, под которыми, в частности, понимался демонтаж всех ненадежных и способных обрушиться элементов. Сегодня на месте западного крыла появилось нечто вроде временной защитной кровли.

"КГИОП принципиально не возражает против предлагаемого приспособления объекта под гостиницу", - добавили в профильном комитете.

История парголовской усадьбы берет свое начало во второй трети XIX века. На излете Советского Союза большая часть исторического здания сгорела.