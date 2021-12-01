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Новости 15:28

Суд зарегистрировал дело бывшего главбуха петербургского СК о хищении 306 млн рублей

фото ЗакС политика Суд зарегистрировал дело бывшего главбуха петербургского СК о хищении 306 млн рублей

Октябрьский суд Петербурга Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего руководителя финансово-экономического отдела управления СК по Петербуругу Дмитрия Ковальчука, сообщили в объединенной пресс-службе города.

Ковальчука обвиняют в нарушениии ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, в 2017–2020 годах он похитил 306,3 млн рублей, используя служебное положение.

В апреле сообщалось, что растрату СК обнаружил сам при ревизии, которую управление проводило после увольнения главбуха, писала "Фонтанка". Выяснилось, что Ковальчук увлекался ставками на спорт.

 


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