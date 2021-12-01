Начался прием документов от желающих стать зампредом КСП

Законодательное собрание Петербурга на заседании 1 декабря приняло решение объявить процедуру назначения на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты города.

Как сообщил руководитель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников ("Единая Россия"), у действующего зампреда Юлии Русаковой заканчивается срок полномочий. Она будет работать в своей должности до 14 декабря.

Кандидаты могут подавать документы до 7 декабря включительно. Соискатель должен быть гражданином России, иметь высшее образование и как минимум пятилетний опыт работы в сфере государственного или муниципального управления (либо аудита), экономики, финансов или юриспруденции.

Отметим, под руководством Русаковой в настоящее время проходит аудит аппарата ЗакСа. Проверяют законность, эффетивность и экономность использования бюджетных средств в годы прошлого созыва.