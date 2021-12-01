Суд признал законным возбуждение дела в отношении Навального об оскорблении судьи

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Алексея Навального на возбуждение уголовного дела к судье мирового суда, передает "Интерфакс".

Накануне суд вынес такое же решение по еще одной жалобе политика - на возбуждение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Дело об оскорблении судьи на Навального завели после приговора по делу о клевете на ветерана, по которому политика оштрафовали на 850 тысяч рублей в феврале. Дело было связано с твитом, в котором Навальный негативно высказался о людях, которые снялись в ролике-агитации за поправки в Конституцию. Защита Навального настаивала, что конкретно о ветеране он не говорил.

Сейчас Навальный находится в колонии. В феврале суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Службу не устроило то, что Навальный, находясь в Германии на лечении после отравления, не отмечался у инспектора.