Правозащитника в Сыктывкаре задержал СОБР: ему вменяют сразу несколько статей УК

К Сыктывкарскому правозащитнику Андрею Ивашеву 1 декабря явились домой бойцы СОБРа, задержав хозяина по уголовным делам о разжигании ненависти и неуважении к суду, передает региональное издание 7х7. Помимо собой Ивашева, силовики увезли с собой имевшиеся в частном доме документы и электронику.

"По всей вероятности, Андрей Ивашев задел кого-то из полицейских в комментарии. Он же борется с полицейским произволом. Сам по себе Андрей безобидный человек, скромно живет, защищает общественников, он такой домашний юрист", - предположил в беседе с изданием координатор "Собрания общественности республики Коми" Алексей Колегов.

В столице Коми Ивашев известен как активист с ярко выраженной оппозиционной точкой зрения, организующий акции в защиту 31 статьи Конституции (право на мирные собрания, шествия и митинги). Он не раз публично заявлял о необходимости уволить с должности главу региона, единоросса Владимира Уйбу.