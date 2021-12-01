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Новости 17:32

Правозащитника в Сыктывкаре задержал СОБР: ему вменяют сразу несколько статей УК

фото ЗакС политика Правозащитника в Сыктывкаре задержал СОБР: ему вменяют сразу несколько статей УК

К Сыктывкарскому правозащитнику Андрею Ивашеву 1 декабря явились домой бойцы СОБРа, задержав хозяина по уголовным делам о разжигании ненависти и неуважении к суду, передает региональное издание 7х7. Помимо собой Ивашева, силовики увезли с собой имевшиеся в частном доме документы и электронику.

"По всей вероятности, Андрей Ивашев задел кого-то из полицейских в комментарии. Он же борется с полицейским произволом. Сам по себе Андрей безобидный человек, скромно живет, защищает общественников, он такой домашний юрист", - предположил в беседе с изданием координатор "Собрания общественности республики Коми" Алексей Колегов.

В столице Коми Ивашев известен как активист с ярко выраженной оппозиционной точкой зрения, организующий акции в защиту 31 статьи Конституции (право на мирные собрания, шествия и митинги). Он не раз публично заявлял о необходимости уволить с должности главу региона, единоросса Владимира Уйбу.


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