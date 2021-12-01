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Новости 18:29

Юлия Галямина обратилась в ЕСПЧ из-за задержания на Земском съезде и суда

фото ЗакС политика Юлия Галямина обратилась в ЕСПЧ из-за задержания на Земском съезде и суда

Политик, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина обратилась в Европейский суд по правам человека из-за разгона Земского съезда в Великом Новгороде, об этом Галямина сообщила в своем телеграм-канале.

Жалобу направили юристы "Мемориала"*. По их версии, в деле Галяминой нарушены несколько статей Конвенции о защите прав человека: 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на независимый суд), 11 (свобода собраний) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

В мае в Великом Новгороде прошел Земский съезд, на котором собрались независимые муниципальные депутаты из разных регионов России. На мероприятие пришли полицейские и обвинили собравшихся в нарушении коронавирусных ограничений. По версии полицейских, на мероприятии в одном помещении присутствовали более 30 человек. Организаторы съезда настаивают, что в зале присутствовали 25 человек, они были в масках и соблюдали дистанцию. 

На участников составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП. Четырех человек задержали, вменив им неповиновение полицейским. Подробнее о том дне — в материале ЗАКС.Ру

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

 

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