Петербургские стадионы разрешили заполнять болельщиками до 50%

Чиновники Смольного смогли договориться с Роспотребнадзором о смягчении ограничений для посетителей спортивных мероприятий. Теперь на трибуны любого стадиона сможет попасть до половины людей от общей вместимости. Вице-губернатор Борис Пиотровский счел в своем Telegram-канале это известие достойным Всероссийского дня хоккея, отмечаемого 1 декабря.

"Это также относится к матчам "Зенита" на "Газпром Арене", матчам волейбольного и баскетбольного клубов "Зенит" на Сибур-арене, Чемпионату России по фигурному катанию, турниру по единоборствам "АСА 113", "Финалу четырех" Кубка России по волейболу среди мужских команд. Все эти мероприятия пройдут в декабре с 50% заполняемостью площадок", - добавил Пиотровский.

Для того, чтобы претендовать на допуск к тому или иному матчу, необходимо иметь либо QR-код, свидетельствующий о прививке от коронавируса, либо документ, подтверждающий, что человек переболел инфекцией не ранее, чем полгода назад.