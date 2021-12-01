С Нового года минимальная зарплата в Петербурге вырастет до 21,5 тысячи рублей

В Петербурге, как и ожидалось, с Нового года минимально допустимая зарплата преодолеет порог в 20 тысяч и составит 21,5 тысячи рублей, передает пресс-служба Смольного. Эта сумма превысит определенный на прошлой неделе федеральный МРОТ на 36,9%.

"Прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в Петербурге на 2022 год, составит 13571 руб. Таким образом, минимальная заработная плата в городе превысит его на 37%", – добавил губернатор Александр Беглов.

Утвердили новые нормативы 1 декабря в Смольном в рамках трехстороннего соглашения Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель "Ленинградской Федерации профсоюзов" Владимир Дербин.

С начала 2021 года размер минимального оклада в городе составлял 19 910 рублей, с октября он вырос до 19 650 рублей. Таким образом, за один календарный год показатель поднимется на 9,5%. Отметим, что по последним отчетам Минэкономразвития годовая инфляция только на рынке продовольствия в стране составляет 10,54% (данные на конец ноября).