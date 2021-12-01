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Новости 1 декабря, 20:53

Заключенные в Саратовской области подтвердили посетившим их членам СПЧ факты пыток

фото ЗакС политика Заключенные в Саратовской области подтвердили посетившим их членам СПЧ факты пыток

Члены президентского Совета по правам человека Ева Меркачева и Андрей Бабушкин объехали несколько регионов с целью узнать от заключенных о том, как с ними обращаются администрации пенитенциарных учреждений. После поездок по челябинским и мордовским колониям Бабушкин рассказал о ситуации в Саратовской области, а именно в получившей нынешней осенью скандальную известность региональной туберкулезной больнице ФСИН № 1.

"Мы опросили несколько десятков человек как в условиях отрядов, так и на личном приеме. Люди рассказали о многочисленных случаях пыток, издевательств. В основном это делалось с двумя целями: первое — чтобы сломить волю людей и заставить их подчиняться, администрация все это делала руками осужденных. Второе — для вымогательства денег", – приводит рассказ правозащитника "Интерфакс".

Напомним, что шокирующие по содержанию видеозаписи истязания и изнасилований зэков стали общедоступны в начале октября, когда они попали в распоряжение проекта Gulagu.net. Архив сумел вывезти из России бывший заключенный Сергей Савельев. После этого СК заявил о возбуждении нескольких дел в отношении сотрудников ФСИН, а на прошлой неделе ушел в отставку глава ведомства Александр Калашников.


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