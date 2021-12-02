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Новости 10:18

Смольный потратит 117 млн рублей на оснащение общественного транспорта сканерами QR-кодов

фото ЗакС политика Смольный потратит 117 млн рублей на оснащение общественного транспорта сканерами QR-кодов

Власти Петербурга хотят потратить 117 млн рублей на оснащение общественного транспорта сканерами QR-кодов.

По информации "Петербургского дневника", обновлённая система оплаты и пропуска будет установлена в городских автобусах,трамваях и троллейбусах в 2022 году. Поиск компании-подрядчика закупки и монтажа оборудования ведётся на сайте госзаказа. Сканер должен быть иметь подсветку и хорошо видимый лазерный указатель.

Согласно техзаданию, до 1 апреля считыватели QR-кодов следует установить как минимум в полутора тысячах городских автобусов и более чем в тысяче трамваев и троллейбусов.

Напомним, ранее сервис SuperJob провёл исследование, которое показало, что 75% жителей Петербурга выступают против введения системы QR-кодов на транспорте.


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