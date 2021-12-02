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Новости 10:41

Провоз лыж и сноубордов останется бесплатным в электричках Петербурга и Ленобласти

фото ЗакС политика Провоз лыж и сноубордов останется бесплатным в электричках Петербурга и Ленобласти

Северо-Западная пригородная пассажирская компания решила продлить акцию "Зимний бонус" для путешественников, провозящих в электричках, следующих по Петербургу и Ленобласти, лыжи и сноуборды.

Отныне в период с 3 декабря 2021 года по 31 марта 2022 пассажиры имеют право на безвозмездной основе провозить спортинвентарь, если его размеры по сумме  трёх измерений не превышают 180 см.

"Весь спортивный инвентарь необходимо размещать на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не нарушал условия проезда других пассажиров", — уточнили в СЗППК.


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