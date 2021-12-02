Суд в США прекратил дело экс-акционеров ЮКОСа о взыскании с РФ 50 млрд долларов

Суд в США вынес постановление о прекращении дела бывших акционеров компании ЮКОС против властей России: они добивались взыскания с РФ 50 млрд рублей компенсаций за незаконное уголовное преследование, информирует ТАСС. Дело завершено по просьбе истцов, которым удалось договориться о порядке выплат компенсаций.

В 2020 году суд в Гааге снова обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов, однако в начале ноября Верховный суд Нидерландов отменил данное решение. Дело, рассматриваемое с 2005 года, направили на новое рассмотрение в апелляции.

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов в 2014 году (сумма долга уже превышала 57 млрд долларов). Решение было принято на основании договора к Энергетической хартии: он временно применялся с 1994 года, но не был ратифицирован.

В 2012 году Конституционный суд в постановлении разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. В 2020-м суд опубликовал разъяснение, в котором фактически признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.