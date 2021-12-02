В Петербурге продолжается рост выявленных случаев COVID-19 за сутки: еще 2 623 заражения

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 33 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на пятьсот случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1221 человек (на пять меньше, чем накануне). Сумели поправиться 35 185 пациентов.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки прежняя: в Москве 3805 новых больных, в Петербурге – 2623 (на 204 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1475. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 3106 человек с коронавирусом и скончались 57 (накануне – 59).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.