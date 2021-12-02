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Новости 12:24

Песков: На пресс-конференцию Путина пригласят СМИ, признанные иноагентами

фото ЗакС политика Песков: На пресс-конференцию Путина пригласят СМИ, признанные иноагентами

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в разговоре с изданием "Подъём" известил, что на грядущую пресс-конференцию Владимира Путина пригласят СМИ, признанные иностранными агентами. Названия медиа чиновник не конкретизировал.

Отметим, что ранее в Кремле заявляли, что свободной аккредитации на мероприятие в нынешнем году не будет, аппарат главы государства сам выберет представителей СМИ. Всего на конференцию позовут 500 работников прессы.

Ежегодное общение Путина со СМИ пройдёт 23 декабря в столичном Манеже.


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