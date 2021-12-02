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Новости 12:29

Петербургские улицы очистили от еще 44 тысяч кубометров снега

фото ЗакС политика Петербургские улицы очистили от еще 44 тысяч кубометров снега

По итогам 1 декабря за сутки подчиняющиеся комитету по благоустройству Смольного специалисты смогли убрать с улиц Петербурга свыше 44 тысяч кубометров снега. В сообщении комитета отмечается, что снег хоть и прекратился в середине дня, но его уборка стала серьезным испытанием: ведь за 29-30 ноября на город выпало около 1,2 млн кубометров снежных масс, принесенных циклоном "Бенедикт". 

Их вывозом в среду занимаются 150 рабочих и 200 машин. Кроме того, 2 декабря продолжают чистить дороги от завалов 1221 дворник при помощи 1097 специализированных машин. В свою очередь, парки приводят в порядок после метелей 838 работников в сопровождении 249 единиц техники.

Накануне сообщалось о 28 тысячах кубометров снега, вывезенных за предыдущие сутки.


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