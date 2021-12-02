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Новости 13:24

В Ленобласти началось оформление бесплатных живых елок для всех желающих

фото ЗакС политика В Ленобласти началось оформление бесплатных живых елок для всех желающих

За месяц до Нового года администрация Ленинградской области открыла возможность для граждан оформить и забрать живую елку для личного пользования. Действовать эта бесплатная услуга будет вплоть до 10 января.

От желающих получить дерево требуется, чтобы они выбрали подходящее лесничество, заполнили "нулевой" договор купли-продажи и очно заверили его в самом лесничестве. После этого заказчика обещают пустить на территорию владений, где он вправе будет выбрать понравившуюся елку. Один гражданин может выписать себе только одно дерево, которое не должно превышать в высоту трех метров и должно относиться к участку, на который оформлены документы.

Чиновники напоминают об административной и уголовной ответственности за самовольную рубку елок. В декабре в области усилят патрулирование с целью пресечь подобные действия.


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