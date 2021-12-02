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Новости 13:39

Суд ужесточил приговор Соболь по делу о проникновении в чужое жилище

фото ЗакС политика Суд ужесточил приговор Соболь по делу о проникновении в чужое жилище

Суд в Москве изменил наказание для политика и юристки Любови Соболь в рамках уголовного дела о проникновении в чужое жилище, возбужденного в декабре прошлого года. Условные исправительные работы ей заменили на реальные. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин в своем микроблоге.

Кроме того, согласно решению суда, 10% от своей зарплаты соратница Алексея Навального должна будет отдавать российскому государству.

Ранее оппозиционера объявляли в федеральный розыск. О ее точном местонахождении официально ничего не известно. Осенью она появлялась на общественно-политических мероприятиях в Вильнюсе.

Напомним, что так называемое "дело Кудрявцева" возбудили после того, как Соболь попыталась посетить героя громкого расследования об отравлении Навального, предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, и задать ему связанные с отравлением вопросы. Следствие сочло, что оппозиционер пыталась незаконно проникнуть в квартиру пожилой женщины, в которой искала Кудрявцева, применяла силу и снимала "свои противоправные действия на телефон".


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