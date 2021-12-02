ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:21

Безымянная улица на Васильевском острове стала "набережной Миклухо-Маклая"

фото ЗакС политика Безымянная улица на Васильевском острове стала "набережной Миклухо-Маклая"

Не имевший до недавних пор названия проезд на Васильевском острове между ЗСД и улицей Челюскина стал "набережной Миклухо-Маклая", информирует пресс-служба Смольного.

Решение приняла Топонимическая комиссия Петербурга, а соответствующее уже подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

"Безымянный проезд (…) будет называться набережной Миклухо-Маклая в честь знаменитого русского путешественника, жизнь и деятельность которого были тесно связаны с Санкт-Петербургом и Васильевским островом", — отчитались в Смольного.

Напомним, в сентябре текущего года указом Беглова новые наименования получили 14 безымянных петербургских скверов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама