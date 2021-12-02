Безымянная улица на Васильевском острове стала "набережной Миклухо-Маклая"

Не имевший до недавних пор названия проезд на Васильевском острове между ЗСД и улицей Челюскина стал "набережной Миклухо-Маклая", информирует пресс-служба Смольного.

Решение приняла Топонимическая комиссия Петербурга, а соответствующее уже подписал глава Северной столицы Александр Беглов.

"Безымянный проезд (…) будет называться набережной Миклухо-Маклая в честь знаменитого русского путешественника, жизнь и деятельность которого были тесно связаны с Санкт-Петербургом и Васильевским островом", — отчитались в Смольного.

Напомним, в сентябре текущего года указом Беглова новые наименования получили 14 безымянных петербургских скверов.