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Новости 14:47

Студенты РАНХиГС проведут антиковидный рейд в петербургском метро

фото ЗакС политика Студенты РАНХиГС проведут антиковидный рейд в петербургском метро

Студенты факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС проведут первый антиковидный рейд в петербургском метро, известил декан вуза Олег Кузин.

В задачу "дружинников" будет входить контроль за соблюдением масочного режима и, при необходимости, ведение разъяснительных бесед с пассажирами без СИЗ.

Каждый студент перед дежурством в метро пройдёт инструктаж.

"Первый студенческий антиковидный рейд пройдет в метро. Задача студентов — попросить пассажира, игнорирующего масочный режим, надеть маску. Если своего средства индивидуальной защиты у него нет, члены дружины готовы ему его бесплатно предоставить", — приводит "Петербургский дневник" заявление Кузина.

В рейдах, заключил декан, студенты будут принимать участие только на добровольной основе без сопровождения сотрудников правоохранительных органов.


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