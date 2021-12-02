КГИОП готовится проверить законность работ в старинном доме на Обводном канале

Начавшиеся осенью работы на крыше дома № 146 по набережной Обводного канала привлекли внимание чиновников из КГИОП, которые в настоящее время согласовывают с другими ведомствами будущую внеплановую проверку объекта, передает строительное издание "Канонер".

Известное как дом Цеймерна, дореволюционное здание проходит по документам как якобы построенное в 1945 году. Это дает возможность собственнику поступать с ним по своему усмотрению, формально согласовав практически любой тип работ, вплоть до сноса, с профильным комитетом.

Активисты и чиновники беспокоятся из-за того, что ремонт крыши может означать первый шаг по надстройке мансарды, о которой КГИОП никто не предупреждал. Тем временем, администрация Адмиралтейского района, имеющая контакт с собственником, передала, что в доме Цеймерна "производится ремонт металлической кровли, включающий в себя замену металлического окрытия и деревянных конструкций крыши, без изменения конфигурации крыши".