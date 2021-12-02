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Новости 15:55

Бывшему инспектору ГИБДД в Татарстане дали 9 лет за изнасилование несовершеннолетней

фото ЗакС политика Бывшему инспектору ГИБДД в Татарстане дали 9 лет за изнасилование несовершеннолетней

Суд в Лениногорске (Татарстан) приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ГИБДД, который в прошлом году изнасиловал 16-летнюю школьницу в автомобиле. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Бывшему силовику также придется компенсировать потерпевшей моральный ущерб, оцененный судом в полмиллиона рублей.

После огласки исчезнувшего фигуранта уголовного дела уволили из органов. Почти полгода его разыскивали и нашли в одном из поселков Лениногорского района республики. На суде 29-летний мужчина не признал своей вины.


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