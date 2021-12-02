СРЗП предлагагает вычитать налоги из доходов при определении получателей соцвыплат

Думская фракция "Справедливой России – За правду" внесла на рассмотрение законопроект, по которому социальные выплаты населению предлагается распределять, исходя из принципиально иного механизма подсчета доходов реципиентов. Если сегодня круг получателей формируется до вычета всех налогов, то эсеры хотят определять нуждающихся уже после налогообложения.

"В противном случае граждане с низкой зарплатой не попадают в установленные рамки, оказываются слишком "богатыми", и государство не может предоставить им социальную помощь", - разъяснил суть инициативы лидер партии Сергей Миронов через собственную пресс-службу.

По мнению депутата, предлагаемая его единомышленниками схема подсчета доходов более адекватна российским реалиям, поскольку "учитывает средства, которые граждане получают непосредственно "на руки". Миронов подчеркивает, что десятки и сотни тысяч соотечественников не получают социальной помощи по той причине, что их заработок до вычета налогов совсем чуть-чуть превышает прожиточный минимум.