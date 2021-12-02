В Петербурге родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках

Петербургское управление Роспотребнадзора 2 декабря объявило о том, что в период новогодних праздников родителям можно будет посетить тематические утренники и иные праздничные мероприятия в детских садах. Для этого взрослые обязаны должным образом подготовиться.

На входе в учреждение они должны использовать средства индивидуальной защиты, измерить себе температуру и обработать руки антисептиком.

Праздники внутри одной дошкольной группы не имеют права посещать представители других групп и посторонние лица.