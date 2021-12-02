ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:59

В Петербурге родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках

фото ЗакС политика В Петербурге родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках

Петербургское управление Роспотребнадзора 2 декабря объявило о том, что в период новогодних праздников родителям можно будет посетить тематические утренники и иные праздничные мероприятия в детских садах. Для этого взрослые обязаны должным образом подготовиться.

На входе в учреждение они должны использовать средства индивидуальной защиты, измерить себе температуру и обработать руки антисептиком.

Праздники внутри одной дошкольной группы не имеют права посещать представители других групп и посторонние лица.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама