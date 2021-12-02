Из Росреестра пропали сведения о героях расследования об отравлении Навального

Команда отбывающего реальный срок политика Алексея Навального выпустила очередной разоблачительный видеоролик, в котором рассказывается о том, как устроен Росреестр и как некоторые данные в нем в течение последних месяцев засекречивают российские чиновники. Нагляднее всего, как говорят авторы материала, это засекречивание проявило себя на примере недвижимости людей, которые год назад стали героями расследования о скандальном отравлении Навального. Вместо реальных имен, на которые еще недавно были записаны квартиры части героев расследования, теперь значится "Российская Федерация".

"Александров, Кудрявцев, Макшаков, Васильев в Росреестре теперь не отображаются. Родителей Паняева тоже удалили из Росреестра", - комментируют новое видео члены команды Навального.

Аналогичным образом, говорится в материале, "ведет себя" недвижимость экс-главы МВД Рашида Нургалиева, сына нынешнего главы МВД Владимира Колокольцева, председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, главы Ростуризма Зарины Догузовой: теперь эта собственность записана на РФ.

Напомним, что в конце прошлого года вышло международное журналистское расследование, посвященное обстоятельствам сильнейшего токсического отравления Навального, которое произошло 20 августа в Сибири. В расследовании утверждается, что целая бригада из восьми сотрудников ФСБ с химическим и медицинским образованием месяцами и годами ездила за Навальным по всей стране, в том числе по сибирским городам непосредственно перед отравлением. В свою очередь, российское государство последовательно отрицает свою причастность к инциденту.