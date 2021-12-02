ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:55

В Петербурге суд отказал в иске гражданину, оспаривавшему утверждение журналиста RT о "тупости" белорусов

фото ЗакС политика В Петербурге суд отказал в иске гражданину, оспаривавшему утверждение журналиста RT о "тупости" белорусов

Приморский районный суд Петербурга изучил гражданский иск о защите чести и достоинства, поданный Александром Гомоном, требовавшим компенсации от журналиста RT Константина Придыбайло за нелестные слова о белорусах, делится объединённая пресс-служба судов города.

Истца задели озвученные Придыбайло в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявления следующего характера: "Белорусы тупые, конкретно тупые люди".

В ответ Гомон указал, что в рейтинге стран мира по индексу уровня образования Белоруссия находится на 30 месте, в то время как Россия на 33 месте, а Испания – на 36-м.

Кроме того, Гомон отметил общую оскорбительность фразы, высказанной Придыбайло, приведя лексические выдержки из словаря.

"С учетом изложенного, сказанное ответчиком причинило истцу нравственные страдания, оцененные в 1 рубль. Истец пояснил, что он не хочет обогащения, опровержение фразы - дело принципа, моральный долг. Истец просил признать высказывание "Белорусы тупые, конкретно тупые люди" сведениями, порочащими честь и достоинство белорусов, не соответствующими действительности и опровергнуть их", - уточнили детали разбирательства в судебной пресс-службе.

В итоге суд отказался удовлетворять исковые претензии Гомона.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости2 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама