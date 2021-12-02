В Петербурге суд отказал в иске гражданину, оспаривавшему утверждение журналиста RT о "тупости" белорусов

Приморский районный суд Петербурга изучил гражданский иск о защите чести и достоинства, поданный Александром Гомоном, требовавшим компенсации от журналиста RT Константина Придыбайло за нелестные слова о белорусах, делится объединённая пресс-служба судов города.

Истца задели озвученные Придыбайло в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявления следующего характера: "Белорусы тупые, конкретно тупые люди".

В ответ Гомон указал, что в рейтинге стран мира по индексу уровня образования Белоруссия находится на 30 месте, в то время как Россия на 33 месте, а Испания – на 36-м.

Кроме того, Гомон отметил общую оскорбительность фразы, высказанной Придыбайло, приведя лексические выдержки из словаря.

"С учетом изложенного, сказанное ответчиком причинило истцу нравственные страдания, оцененные в 1 рубль. Истец пояснил, что он не хочет обогащения, опровержение фразы - дело принципа, моральный долг. Истец просил признать высказывание "Белорусы тупые, конкретно тупые люди" сведениями, порочащими честь и достоинство белорусов, не соответствующими действительности и опровергнуть их", - уточнили детали разбирательства в судебной пресс-службе.

В итоге суд отказался удовлетворять исковые претензии Гомона.