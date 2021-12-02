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Новости 18:27

"Почта России" ускорила срок доставки отправлений из Петербурга за границу

фото ЗакС политика "Почта России" ускорила срок доставки отправлений из Петербурга за границу

Государственная компания-монополист "Почта России" расширила число прямых рейсов, которыми доставляются зарубежные отправления из Пулково, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу северо-западного филиала компании. С декабря открыли 20 новых прямых направлений. Из-за того, что письма и посылки не будут делать "крюк" через Москву, в среднем срок их доставки ускорится на один-два дня.

"Почта России" стала пользоваться прямыми рейсами из Петербурга в Великобританию, Германию, Испанию, Израиль, Норвегию, Финляндию, Турцию, Данию, Хорватию, Грецию, Бельгию, Индию, Сингапур, Тайвань, Болгарию, Сербию, Венгрию, Польшу, Грузию и Азербайджан. В компании отмечают заслугу Turkish Airlines в достигнутом прогрессе.

С октября возобновленные прямые рейсы с отправлениями летали только по девяти маршрутам.


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